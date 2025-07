Strage di Bologna il no comment di La Russa | La sentenza? Sì l’ho vista…

Ignazio La Russa, presidente del Senato, sceglie il silenzio sulla sentenza della Cassazione riguardante la strage di Bologna, un episodio che ha segnato profondamente la storia italiana. Alla domanda dei cronisti, ha risposto semplicemente: “Sì l’ho vista”, preferendo non aggiungere commenti. La sua scelta di non parlare alimenta il dibattito sulle responsabilità e le verità di quella tragica pagina. Ma cosa significa davvero questa decisione?

“Un commento sulla sentenza della Cassazione sulla strage di Bologna? Sì l’ho vista” risponde così e preferisce non commentare il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla domanda dei cronisti sulla conferma all’ergastolo da parte della Suprema Corte per l’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Lo ha detto a margine dell’evento “Storia e memoria della destra italiana: l’ereditĂ di Giuseppe Parlato” nella sede della Fondazione Alleanza Nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it