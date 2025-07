Real Madrid Juve | Tudor sceglie Thuram per la formazione contro i blancos! Ecco dove giocherà e chi gli lascia il posto

Il confronto tra Real Madrid e Juventus si avvicina, e l'attenzione si focalizza sulla strategia di Tudor, che sceglie Thuram al posto di McKennie. Una mossa audace che potrebbe cambiare le sorti del match degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Tudor punta su nuove energie e punti di forza per sorprendere i Blancos. Ma sarà questa la chiave per portare a casa la vittoria? Scopriamolo insieme.

Real Madrid Juve, Tudor ha deciso: Khéphren Thuram giocherà al posto di McKennie: la scelta è diventata ufficiale. In vista di Real Madrid Juve, Igor Tudor ha deciso di puntare ufficialmente su Thuram per il match degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Il centrocampista francese prenderà il posto di Weston McKennie, che partirà dalla panchina. Con questa mossa, Tudor cerca di sfruttare le capacità di Thuram al centro del campo, dove potrà garantire dinamismo, equilibrio e sostegno in fase difensiva e offensiva. Il piano di Tudor per la sfida con il Real Madrid. Con questa scelta, Tudor punta a mantenere intensità in mezzo al campo.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Real Madrid-Juve diretta Mondiale per Club: segui la partita degli ottavi di finale live; LIVE TJ - Real Madrid-Juventus, via agli ottavi di finale del Mondiale per Club. A breve le formazioni; Real Madrid-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

TJ - Real Madrid-Juventus, via agli ottavi di finale del Mondiale per Club. A breve le formazioni - Juventus, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Scrive tuttojuve.com