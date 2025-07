Morto bambino di 2 anni dimenticato in auto dal padre con 36 gradi

Una tragedia sconvolgente scuote Valls, Tarragona: un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato dimenticato in auto per quasi quattro ore sotto il sole cocente di 36 gradi. Un episodio che evidenzia quanto sia fondamentale la consapevolezza e la vigilanza dei genitori, in un mondo frenetico dove la distrazione può avere conseguenze devastanti. Questo dramma ci ricorda l'importanza di prestare attenzione alle piccole vite che ci affidiamo ogni giorno.

Un bimbo di circa due anni e mezzo è morto a Valls (Tarragona), in Spagna, dopo esser rimasto chiuso in un'auto per circa quattro ore, probabilmente dimenticato involontariamente dal. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Morto bambino di 2 anni, dimenticato in auto dal padre con 36 gradi

