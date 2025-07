Roma soffitte ancora occupate nel palazzo degli abusivi

dell'ordine, determinante a ripristinare la sicurezza e la legalità in un quartiere ormai saturato di tensioni. La situazione resta critica, ma questa azione rappresenta un primo passo verso un ambiente più sicuro e dignitoso per tutti i cittadini di Roma.

Risse, accoltellamenti, bivacchi di gente ubriaca fin dal mattino. E ancora borseggi, spaccio di droga. Accade nella via dell'ex hotel Cinecittà, a Roma, sgomberato a settembre dello scorso anno. Parte dei suoi occupanti, tutti sudamericani, ha attraversato la strada ed è andata a sistemarsi abusivamente in queste casette basse, che appartenevano alla cassa dei ragionieri. Qualche giorno fa, per la gioia dei residenti, sono arrivate le forze dell'ordine per liberarle. Neanche il tempo di festeggiare, che le soffitte sono state nuovamente occupate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, soffitte ancora occupate nel palazzo degli abusivi

