Ucraina | media Macron ha sentito Zelensky dopo telefonata con Putin

In un clima di tensione crescente, il recente colloquio telefonico tra Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky apre nuove prospettive per la crisi in Ucraina. Dopo aver parlato con Vladimir Putin, il presidente francese ha voluto ascoltare direttamente il leader ucraino, rafforzando il dialogo e l'impegno internazionale. Questa conversazione potrebbe segnare un passo fondamentale verso una possibile de-escalation o, al contrario, rivelare nuove sfide. La diplomazia è ancora in pieno svolgimento, e il mondo osserva attentamente.

Milano, 1 lug. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico. Lo ha riferito una fonte informata a RBC-Ucraina, secondo cui Macron avrebbe chiamato Zelensky dopo aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: media, Macron ha sentito Zelensky dopo telefonata con Putin

