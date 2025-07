Formazioni ufficiali Real Madrid-Juventus le scelte dei tecnici

Stasera alle 21:00, il grande calcio si accende con il match del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juventus. Due delle squadre più blasonate si sfidano in un incontro che promette emozioni e spettacolo, con le formazioni ufficiali scelte dai rispettivi allenatori. Scopriamo insieme le scelte tattiche e i protagonisti che scenderanno in campo per questa sfida imperdibile, un duello che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del calcio mondiale.

Formazioni ufficiali Real Madrid-Juventus, le scelte degli allenatori per il match valido per il Mondiale per Club. Tutti i dettagli in merito Alle 21:00 la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid–Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; AlbertoCosta, Locatelli, Thuram, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Real Madrid-Juventus, le scelte dei tecnici

