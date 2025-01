Lortica.it - Oggi vi racconto un po’ di me

Leggi su Lortica.it

Ci sono persone che trovano la loro dimensione nell’alba, quando il primo raggio di sole accarezza la terra e gli uccelli intonano il loro canto, annunciando un nuovo inizio. Ma non è il mio caso.Io mi nutro, con gioia, del silenzio della notte, di quel vuoto denso che sembra sospendere il tempo e aprire un varco verso un’altra dimensione. Quando tutto si acquieta e il mondo sembra smettere di correre, io finalmente ritrovo me stessa. È un momento prezioso, intimo, che non condivido con nessuno se non con i miei pensieri.Fin da piccola, per motivi che non sto a raccontare ora, ho scambiato il giorno per la notte, come se fosse una chiamata naturale, una necessità radicata nella mia anima. E anche ora, nonostante gli anni siano passati e la vita abbia tentato di addomesticarmi con la sua routine, continuo ad amare il silenzio che, dopo una certa ora, avvolge la mia casa.