Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oberhof 2025 in DIRETTA: gara imprevedibile, Wierer cerca la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladell’, sulla distanza dei 10 km, in programma a, secondadella quinta tappa della Coppa del Mondo2024-. Prosegue la quinta tappa della Coppa del Mondo dialcon unamolto importante per lo sviluppo della stagione della Coppa stessa con la sor0presa francese Botet a partire per prima e ben sei transalpine nelle prime dodici posizioni.Giovedì nella sprint è venuta fuori unapazza, molto fallosa al tiro ed in cui soprattutto le big hanno sbagliato tanto al tiro spianando la strada ad alcune outsider che hanno occupato tutti i gradini del podio. La vittoria è andata alla sorprendente 24enne francese Paula Botet, al debutto in stagione in Coppa del Mondo dopo aver gareggiato fino a dicembre in IBU Cup, che ha sfoderato una prestazione impressionante trovando la precisione assoluta al poligono e firmando il settimo miglior tempo assoluto sugli sci.