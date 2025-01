Corrieretoscano.it - Libertas Livorno, con Vigevano sfida da brividi per la salvezza

– Lavuole ripartire subito dopo il ko di Brindini.La squadra amarano torna al PalaMacchia per affrontarein un vero e proprio scontro direttoda non fallire. I lomellini sono reduci da due successi consecutivi (a Cento e in casa con Torino), per cui arrivano acon il morale alto e la voglia di vendicare il ko interno incassato nella partita di andata. La squadra di coach Pansa è in grande condizione e infatti sta sopperendo senza soffrire alle pesantissime assenze di Stefanini (prima del guaio muscolare sofferto a Forlì a fine anno, viaggiava con 20 punti di media) e del play Respino.I gialloblù, però, hanno trovate risorse importanti dal debuttante Galassi che – da quando non è più ‘chiuso’ da Stefanini – ha alzato le proprie percentuali di tiro e la propria media punti.