Juventus l’allenatore allontana le voci sulla partenza | Lo voglio al mio fianco

Ultimo aggiornamento 11 Gennaio 2025 14:47 di redazioneLadeve fare i conti con la volontà del: abbandonata la pista per il rinforzo individuato per il mercato invernale.In attesa del Derby della Mole, i bianconeri guardano con particolare attenzione al calciomercato invernale. La Vecchia Signora deve varare le occasioni che gennaio le porterà per cercare di sopperire alle assenze difensive causate dai molteplici infortuni subiti in stagione. Thiago Motta ha individuato dei giocatori che farebbero al caso del club bianconero.Cristiano Giuntoli si è da subito mosso per trovare una nuova sistemazione a Danilo, capitano del club che è finito fuori rosa per scelta del tecnico italo-brasiliano. Col suo addio arriveranno due difensori centrali, che sembrano oramai obbligatori per un giusto prosieguo della stagione.