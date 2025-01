Ilgiorno.it - Inclusione (non) è una parola: "Così scortiamo i bimbi a scoprire cucina e arte"

Per molti genitori con figli autistici o con altre fragilità, l’inclusività è una missione da affrontare quotidianamente. Ma consentire ai loro piccoli una corretta integrazione nel tessuto sociale è spesso una corsa a ostacoli. Proprio per questo a Milano sono sorte diverse associazioni che mirano a fare rete e a favorire una maggioreper i bambini con disabilità. Ed è con questo spirito che nel 2017 nasce “Portami per mano“, onlus situata nel cuore di Porta Romana e diventata in poco tempo un polo d’aggregazione per icon fragilità. "Nel 2014 hanno diagnosticato a mia figlia Elena l’autismo e questa notizia ci ha lasciati storditi - racconta Viviana Polimeni, fondatrice e presidente di Portami per mano -. Abbiamo scelto di reagire e di rendere questa diagnosi uno strumento di supporto per i bambini e le famiglie che devono affrontare un percorso simile al nostro".