Movieplayer.it - Il monologo della speziale 2, la recensione del primo episodio: bentornati alla corte imperiale

Una seconda stagione che ci riportainsieme a Maomao. Ecco cosa ne pensiamo, dopo aver visto la prima puntata dell'anime. È stato uno degli anime rivelazione del 2023, una serie che aveva stupito non solo per l'ottima qualità generale ma, soprattutto, per la profondità di una narrazione che bilanciava sapientemente dramma e comicità. Stiamo parlando de Illa cui seconda stagione è arrivata finalmente su Crunchyroll disponibile dal 10 gennaio con una settimana. Un grande ritorno, quindi, e una gioia per i tantissimi che non solo avevano apprezzato l'anime ma che seguivano le storieMaomao anche attraverso le Light Novel dell'autrice Natsu Hy?ga e il manga . Perché la forza di questo titolo .