Iodonna.it - Da chi si sente solo contro tutti a chi sta facendo le prove tecniche di vittoria. L’oroscopo della settimana

Leggi su Iodonna.it

Da chi sta debuttando verso la gioia a chi siin una centrifuga che non gli dà tregua. Ecco le previsioni deldi Francesca Tumiati.Ariete21 marzo – 19 aprileGennaio è un mese distaccato, troppo serio per voi. In famiglia discutete molto, ma quello che vi dispiace è la sensazione di sentirvi soli. Passerà.Parola chiave: superare.Toro20 aprile – 20 maggioVi guardate bene dall’uscire dalla sensazione di essere sulla strada giusta. State debuttando verso la gioia, con una sensibilità strategica nelle relazioni.Parola chiave: debutto. Leggi anche › Oroscopo dell’amore 2025: le previsioni peri segni Gemelli21 maggio – 21 giugnoQuesta metà di gennaio vi destabilizza e incita a fuggire.