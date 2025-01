Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Condanna Trump? Ininfluente, anzi lo consolida nella propaganda sui presunti poteri nemici”. E su Musk: “Molto pericoloso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il casodimostra che la legge non è uguale per tutti, tantomeno per un presidente degli Usa e ancora meno per. Questanon ha alcuna influenza, se non eventualmente a vantaggio diperché loin questa suadeiche lo perseguitano”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio, commenta lapenale a danno di Donaldper aver pagato in nero il silenzio della pornostar Stormy Daniels, ma con “rilascio incondizionato”, cioè senza alcuna sone.aggiunge: “Al di là di questo caso minimo, la vicenda ci ricorda che siamo entrati in una fase storica in cui le regole sono saltate in tutti i campi, nel senso che valgono i rapporti di forza. Chi ha la forza, in questo caso, la usa”.Della figura di Elonsottolinea la pericolosità e l’humus culturale: “In realtà, il primo che si deve preoccupare di, perché lui e il suo ‘sistema’ hanno un poteresuperiore a quello del neo-presidente americano.