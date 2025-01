Liberoquotidiano.it - **Campania: pontieri dem al lavoro per ricucire con De Luca, strada in salita**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 11 gen. (Adnkronos) -lo strappo con Vincenzo De. La mission è quasi "impossible" ma un pezzo di Pd ci sta provando. L'area riformista dem, per intendersi. La posta in gioco, si spiega, è la vittoria alla prossime regionali. Perché la Campania resti a guida centrosinistra, è la tesi dei, è necessario evitare il rischio di smottamenti a destra della galassia centrista che fin qui ha sostenuto De. Liste civiche che potrebbero lasciare il campo, specie in presenza di un candidato presidente da cui non si sentano pienamente rappresentate. Di qui il tentativo, definito all'Adnkronos dagli stessi che ci stanno provando, "molto complicato". Intanto perché dovrebbe passare dalla rinuncia a ricandidarsi da parte del governatore. A stare alla conferenza stampa di ieri, Desarebbe ben lontano dall'accettare di farsi da parte.