Uomini e Campioni | Lothar il panzer Matthaus

nasce ad Erlangen, Germania, il 21 Marzo 1961. Già dal suo esordio nel 1979 nel Borussia M’gladbach, mostra di essere un perfetto regista di centrocampo, dotato di grande forza fisica e velocità, carattere deciso da leader, ottima tecnica e precisione. Tutte qualità che l’anno seguente lo portano a vincere il titolo di Campione d’Europa con la Nazionale Tedesca.Nel 1984 viene acquistato dal Bayern di Monaco , dove vincerà tre campionati consecutivi. Nel 1986 è il protagonista indiscusso della sua Nazionale( la Germania Ovest), durante i Mondiali di calcio in Messico, dove però perde la finale contro l’ Argentina di Maradona.militerà nella Nazionale per ben 20 anni (dal giugno 1980 al giugno 2000) , collezionando 150 presenze e segnando 23 reti; un record per i tedeschi.