Un thriller amatissimo da Stephen King sta per arrivare al cinema | ecco il trailer di Strange Darling

Se volete passare un San Valentino decisamente alternativo, non vi resta che andare alper guardare questoattesissimo Vertice360 distribuirà neiitaliani, a partire dal 13 febbraio,rivelazione del 2024 scritto e diretto da JT Mollner, che, al suo debutto negli Stati Uniti, ha subito messo d'accordo critica e pubblico. "Capolavoro geniale", ha scritto uno spettatore d'eccezione, ovveroè un film ricco a livello narrativo e visivo, girato interamente in 35mm. Nell'arco di sei capitoli disposti in ordine non lineare, Mollner si diverte a stravolgere le aspettative del pubblico, alterando le barriere tra i generi in questoadrenalico che sconfina nell'horror, con qualche sfumatura di true crime e .