Un alto emissario cinese all'inauguration day di Trump. Cosa significa

Donaldvoleva Xi Jinpingdel 20 gennaio, ma secondo uno scoop del Financial Times Pechino — che non ha mai pensato che il leader potesse abbassarsi a tanto — ha deciso di inviare undilivello alla cerimonia di inizio ufficiale del secondo mandato della presidenza, segnando comunque una mossa senza precedenti, volta a ridurre le tensioni tra le due superpotenze. O quanto meno a dimostrare volontà di dialogo (certamente “con caratteristiche cinesi”, ma quello è un fattore logico dell’eventuale processo di macro trattativa, chestesso potrebbe comprendere come gioco delle parti).Un’iniziativa senza precedentiSecondo diverse fonti citate dall’informatissimo Demitri Sevastopulo, Pechino ha informato il team di transizione diche unfunzionarioparteciperà alla cerimonia del 20 gennaio al posto del presidente Xi — ufficialmente invitato.