Universalmovies.it - The Running Man | Anche Colman Domingo nel cast del film

Leggi su Universalmovies.it

sarà neldi TheMan, il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King.Con le riprese partite da qualche tempo, Deadline ha riferito nelle ore scorse che ildelpotrà contaresul talento di, l’attore che di recente si è fatto un nome di quelli che contano attraversoquali Selma, Candyman e Sing Sing. La fonte ha riferito, a tal proposito,in TheMan (in Italia potrebbe intitolarsi L’uomo in Fuga come la versione italiana del romanzo originale) avrà il ruolo del conduttore dello spettacolo sadico al centro del. L’altro villain del– il produttore dello spettacolo – sarà interpretato da Josh Brolin.Deadline ha inoltre confermato che Michael Cera sarà un ribelle ingenuo che cerca di aiutare il protagonista, e Emilia Jones, invece, sarà una giovane donna che vive nel privilegio, ignara dell’oppressione governativa.