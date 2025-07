Novak Djokovic cancella l’allenamento C’è un risentimento muscolare? I dubbi prima di Sinner

Novak Djokovic, il campione serbo, ha sorpreso tutti cancellando l'allenamento di rifinitura prima della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Un risentimento muscolare lo ha fermato, alimentando dubbi sulla sua condizione e sulla possibilità di affrontare al meglio il match più importante del torneo. La decisione, presa all’ultimo minuto, aggiunge un elemento di suspense a uno degli incontri più attesi dell’estate tennistica. Riuscirà Djokovic a superare questa sfida fisica e mentale?

Novak Djokovic ha deciso di non allenarsi alla vigilia della semifinale di Wimbledon, prevista nella giornata di domani (venerdì 11 luglio, secondo match dalle ore 14.30 sul Campo Centrale) contro Jannik Sinner. Il fuoriclasse serbo ha cancellato la sessione sul campo 2 di Aorangi Park prevista alle ore 13.00 britanniche, tra l’altro accanto al campo prescelto dal fuoriclasse altoatesino impegnato con il 18enne Pierluigi Basile. Si era vociferato di un rinvio di un paio di ore, ma poi è arrivata la comunicazione ufficiale che il 24 volte Campione Slam non si sarebbe allenato. La decisione è legata a un problema fisico riscontrato nel quarto set del quarto di finale vinto ieri pomeriggio contro Flavio Cobolli: in occasione del primo match-point, infatti, è caduto a terra e avrebbe accusato il colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it