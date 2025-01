Lanazione.it - Rossi (Lega): Telecamere di sicurezza a San Giuliano e Le Poggiola

Arezzo, 10 gennaio 2025 –):dia Sane LeIniziativa del Capogruppoe Segretario di Arezzo Federicoche chiede l'installazione didi videosorveglianza nelle frazioni di Sane Leper aumentare la. "Ho proposto questa azione perchè reputo fondamentale dotare le Frazioni del Comune di Arezzo e in questo caso Sane Ledidi videosorveglianza per garantire la massimaai residenti contro i furti nelle abitazioni e qualsiasi altra forma di illità. Queste dovranno essere posizionate in corrispondenza dei principali punti di ingresso e di uscita delle due Località. L’utilizzo della tecnologia rappresenta un passo significativo verso un territorio più sicuro e un modo per rassicurare i cittadini.