L’IA alla portata di tutti. Algoretica di Tv 2000 raccontato da Monica Mondo

. Probabilmente papa Francesco, quando per primo utilizzò questa espressione, non si immaginava che sarebbe diventata il titolo di un programma televisivo. Eppure, da domani a partire dalle 15.15 (e per sei puntate complessive) su Tv, la giornalistaassieme a padre Paolo Benanti, presidente della Commissione sull’intelligenza artificiale per l’informazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri condurrà i telespettatori nei meandri dell’Intelligenza Artificiale. “Non abbiamo la pretesa di formare degli esperti – dice sulle colonne di Formiche.net la conduttrice – ma di affrontare questo tema, di cui molti parlano spesso a sproposito, in maniera diretta e schietta con ospiti di primissimo livello”. Insomma, il senso è quello di “occuparsi di Intelligenza artificiale” non di “preoccuparsi”.