Ilfattoquotidiano.it - Emma Raducanu punta dalla “formica saltatrice”: la tennista prova dolore, ma non vuole curarsi per paura dell’anti-doping

Labritannicasi è rifiutata di usare uno spray per contrastare la reazione allergica provocatapuntura di una “Jumping ant”, ovvero unadella specie Myrmecia pilosula che nei paesi anglosassoni è nota appunto con questo nome, traducibile in ‘’.ha avuto una reazione allergica dopo essere stata, ma nonprendere medicinali: i casi riguardanti Sinner e Swiatek, risultati positivi ai test anti, hanno spaventato la 22enne che ha quindi deciso di sopportare il.La vincitrice dell’US Open 2021 è a Melbourne per disputare l’imminente Australian Open. Ma la sua avventura è cominciata male: prima un problema alla schiena, poi uno spasmo mentre si allacciava le scarpe che l’ha costretta al ritiro dal torneo di Auckland.