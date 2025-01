Clamorosa apertura dei vescovi italiani | Sì ai seminaristi gay purché siano casti

Leggi su Dayitalianews.com

Lo scorso maggio Papa Francesco ha suscitato indignazione e scalpore quando disse che “c’era troppa frociaggine nei seminari”, diventando addirittura un meme sui social. Un monito o un appello che non è stato colto dal Cei (Conferenza Episcopale Italiana), che invece ha aperto le porte dei seminari ai candidati con tendenze omosessuali,si mantenganoe puri.Porte aperte aigay, le direttive del CeiCome si legge nel testo rilasciato dal Cei il sacerdozio non può essere vietato a priori ai giovani che mostrano delle tendenze omosessuali, sottolineando che bisogna valutare complessivamente tutta la situazione. Nelle linee guida si precisa comunque che anche igay, o che comunque hanno delle tendenze omosessuali, devono vivere il loro sacerdozio in pienatà.