Cillian Murphy non sarà presente in 28 anni dopo

nonin 28Sembra che i fan dovranno aspettare ancora un po’ per il trionfale ritorno dinel franchise di 28 giorni. Sebbene il premio Oscar sia coinvolto nel prossimo threequel in qualità di produttore esecutivo, il produttore di 28Andrew Macdonald ha recentemente spiegato che“voleva essere coinvolto” ma non apparirà nel film, che debutterà il 19 giugno. “Su questo volevamo che fosse coinvolto e anche lui voleva esserlo”, ha dichiarato a Empire.“Non ènel primo film, ma spero che ciun po’ di Jim da qualche parte”. Macdonald ha poi aggiunto: “Al momento è coinvolto come produttore esecutivo e spero che in futuro potremo lavorare con lui in qualche modo nella trilogia”. Come noto,ha recitato in 28 giorni(2002) nel ruolo di Jim, un corriere in bicicletta che si sveglia dal coma e scopre che il “virus della rabbia” ha decimato Londra.