.com - Bando Turismo Lazio 2025: tutte le fiere a cui si potrà partecipare

Leggi su .com

La Regioneha lanciato un Avviso Pubblico per le imprese attive nele le Destination Management Organization (DMO) interessate aa eventi edi promozione turistica nel. La misura, in linea con la DGR 1156 del 23 dicembre 2024, punta a rafforzare la competitività del settore turistico regionale, migliorare l’attrattività dei territori e consolidare la presenza delnei mercati internazionali. Il calendario include appuntamenti di rilievo come BIT Milano, ITB Berlino e WTM Londra. Ilè aperto a imprese singole, consorzi, tour operator e agenzie di viaggio, con spazi dedicati per le DMO negli stand regionali.Obiettivi del: sviluppo e competitivitàIldella Regionemira a incrementare la competitività delle imprese turistiche regionali, favorendo la crescita economica del territorio.