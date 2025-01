Lanazione.it - "Banchi in piazza Toniolo, unica via"

"Spostare iinè l’soluzione per salvare il mercato di San Martino". Così Franco Palermo, presidente Fiva Confcommercio Pisa, si è espresso al termine della concertazione sulla ricollocazione del mercato di via San Martino intrapreso con l’amministrazione comunale e che "ha permesso di realizzare un nuovo progetto di ricollocazione dei– ha aggiunto Palermo -, e di inserire una modifica alla circolazione nei giorni del mercato". Presenti per Confcommercio Provincia di Pisa al tavolo anche il vicedirettore Luca Franciosi, il consigliere Fiva Confcommercio Pisa Giuseppe Zerilli e i referenti sindacali Luca Pisani e Agnese Profeti. "Le nostre indicazioni sono state recepite – prosegue il presidente di Fiva Confcommercio -, e prevedono un riassetto di 13 posteggi, tra cui due alimentaristi e tre produttori, che secondo i nostri auspici darà nuova linfa al mercato del mercoledì e del sabato, rendendolo maggiormente attrattivo e fruibile per cittadini e visitatori senza snaturare la sua collocazione nel quartiere di San Martino".