Liberoquotidiano.it - Venerdì 10 gennaio la diretta web di Libero delle prime due puntate di "M-Il Figlio del Secolo"

10alle 21:15 pop corn e fazzoletto rosso al collo: tutti gli antifascisti da salotto saranno davanti alla tv per guardare su Sky “M-Ildel”, la serie tratta dal libro di Antonio Scurati che racconta l'ascesa e la caduta di Benito Mussolini. Ebbene, anche noi disaremo davanti al piccolo schermo e seguiremo passo passo ledueche andranno in onda. Il tutto commentando sui social e sul sito diquotidiano.it scena dopo scena la serie e l'antifascismo da operetta che inevitabilmente si paleserà. La firme die la redazione vi accompagneranno in questo viaggio di circa due ore in cui assisteremo da un lato alla messa in onda della serie e dall'altro al fiume di tweet, messaggi, sfottò, qualche “mea culpa” e anche qualche lacrimuccia di imbarazzo che arriveranno da chi a sinistra si gode lo spettacolo.