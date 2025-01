Formiche.net - Un presidente per l’oggi, ma in Libano serve costruire il domani. Scrive Cristiano

Ci sono due dati di fondo che emergono dall’elezione del generale Joseph Aoun a nuovodella Repubblica. Il primo dato di fondo che emerge è che anche inildella Repubblica, che viene eletto dal Parlamento, può essere eletto come accade da noi e negli altri Paesi che hanno questo sistema. E cioè: si vota il primo, o i primi scrutini, con un quorum, poi si torna a votare con un quorum diverso, più basso. Le decisioni, gli accordi, le convergenze, emergono dalle negoziazioni tra partiti e deputati. Il generale Joseph Aoun è stato eletto così. Questa mattina ha avuto luogo il primo scrutinio che ha visto il generale Aoun ottenere 71 voti, molti ma non abbastanza, poi è passato al secondo scrutinio, con più voti, e con un quorum più basso.Ma dal 30 ottobre 2022, cioè da quando è terminato il mandato del suo predecessore quasi omonimo, Michel Aoun, non solo da oltre un anno non c’è stato alcuno scrutinio, ma nei 13 casi in cui è stato consentito al Parlamento di votare, dopo il primo scrutinio, quello che richiede il quorum più alto, si dichiarava chiusa la sessione elettorale e si aggiungeva che la prossima volta si sarebbe ricominciato da capo.