'Un passo dal cielo 8', anticipazioni prima puntata

Stasera 9 gennaio 2025 torna su Rai 1 la serie tv "Undal", fra le fiction italiane più amate. Ambientata nel maestoso scenario delle Dolomiti, “Undal8”, attraverso sei nuovi episodi, toccherà la sensibile questione relativa ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, pronta a tenere il pubblico incollato allo schermo fra un omicidio, le indagini e le ombre misteriose del passato. “Undal8”: ledella"Undal", giunta all’ottava stagione, segue le vicende di un gruppo di personaggi che vive e lavora nella comunità di San Candido, in Alto Adige. Al centro della storia ci sono i protagonisti legati al corpo della Guardia Forestale, impegnati a proteggere il territorio e risolvere misteri. Come si apre ladell'ottava stagione di “Undal”? Il corpo di una donna viene ritrovato in un bosco nelle vicinanze di San Vito di Cadore.