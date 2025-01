Thesocialpost.it - Tragedia sulla Persicetana: auto contro bus, un morto e venti feriti

Un tragico incidente si è verificato ieri intorno alle 19 lungo la, in località Tavernelle di Calderara, tra via Valtiera e Osteria. Una Fiat Panda è finitaunbus per poi terminare la corsa fuori strada, nei campi. L’impatto ha causato il decesso del conducente dell’, mentre sull’bus si contano, tre dei quali trasportati in codice di media gravità all’ospedale Maggiore e due all’ospedale di San Giovanni in Persiceto.Le cause dello ssono ora oggetto delle indagini dei carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco. Laè stata chiusa al traffico per ore per consentire i soccorsi e i rilievi.Il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, ha avvisato la cittadinanza attraverso un messaggio su Facebook, invitando a evitare la zona: “Traffico per brutto incidentetra via Valtiera e Osteria.