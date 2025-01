TennisJasmine Paolini al debutto a Melbourne con una qualificata

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) – Sono tre le azzurre al via nel tabellone principale degli Australian Open, primo Slam della stagione (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani) che scatta domenica sui campi in cemento diPark. E l’urna –a parte – non è stata esattamente benevola. Jasmine(n.4 WTA) debutta con lacinese Sijia Wei, 21 anni, n.119 WTA (“best”). Ipotizzando il suo percorso, al secondo turno dovrebbe trovare la statunitense Townsend, grande talento ma scarsa mobilità (favorita sulla messicana Zarazua), al terzo l’ucraina Svitolina, 28esima testa di serie (o la rumena Cirstea) e negli ottavi la brasiliana Haddad Maia, 15esima favorita del seeding, che però dall’inizio dell’anno ha perso due maratone in United Cup mentre ha raccolto solo tre giochi contro Keys al primo turno di Adelaide.