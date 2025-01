Ilrestodelcarlino.it - Sport gratis con le ‘Pillole di Movimento’ della Uisp: dove trovarle a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 9 gennaio 2025 – Torna l'atteso appuntamento con loproposto dacon il progetto 'Pillole di Movimento', giunto alla quattordicesima edizione. L'obiettivo è incoraggiare le persone (maggiori di 18 anni) a muoversi di più contrastando così i rischi legati alla sedentarietà. Da oggi in 91 farmaciecittà sono a disposizione infatti ben 25mila scatole che permetteranno di frequentare corsi in piscine e palestre per un mese intero senza spendere un solo euro e sotto la guida di un istruttore qualificato. Un modo pure per stare in gruppo e conoscere altre persone socializzando facondo. A ll'internoscatolina distribuita nelle farmacie ci sono tutte le informazioni utili per aderire al progetto e le società partecipanti. Il tutto in maniere davvero molto semplice per iniziare l'anno nuovo all'insegna dell'attività fisica e del benessere.