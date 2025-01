Lettera43.it - Santucci lascia Jaguar Land Rover: non è più presidente e ceo della divisione italiana

Marcodice addio aItalia. Dopo tre anni il manager hato il ruolo die amministratore delegatodel marchio automobilistico britannico, che è di proprietà dell’indiana Tata Motors. L’annuncio su Linkedin in un post in cui ha sottolineato l’intenzione di dare inizio a una nuova avventura professionale.ha scritto: «È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo. Dopo 15 anni incredibili di crescita, esperienze meravigliose, successi e insegnamenti in JLR ho deciso di iniziare una nuova vita». Poi i saluti e il grazie ai colleghi. E infine: «Ora è il momento di abbracciare il cambiamento, provare nuove strade continuando a crescere. Restate sintonizzati». Al momentoItalia non ha annunciato il nome del suo successore.