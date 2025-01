Marco Van Basten | biografia del cigno di Utrecht

Leggi su Ilnerazzurro.it

Van. Non tutti hanno avuto la fortuna di vedere giocare uno dei più grandi calciatori del dopoguerra, chi vi scrive invece può dire di aver goduto di questa opportunità, e vuole condividere, con chi ha la bontà di leggerci, le emozioni che un simile spettacolo ha saputo trasmettere.Era l’aprile del 1988 quando il cuore rossonero di un giovane studente presente allo stadio Meazza, trepidava nella speranza che la sua squadra facesse quel golletto che le consentisse di avvicinarsi al Napoli capolista, sotto di due goal a Roma. Mancavano venti minuti e il risultato era inchiodato sullo zero a zero. In panchina c’era un ventiduenne olandese, proveniente dall’Ajax, dove aveva già vinto tre campionati nazionali, tre classifiche cannonieri e una scarpa d’oro, ma in Italia, arrivato l’estate precedente, si era infortunato dopo solo tre partite, rimanendo inattivo per sei mesi.