Secoloditalia.it - Lotta per l’Artico: Trump si parcheggia in Groenlandia, Peskov risponde a muso duro

Leggi su Secoloditalia.it

si scalda, stavolta non a causa del cambiamento climatico ma per il braccio di ferro geopolitico che lo vede al centro delle ambizioni di Mosca e Washington. «è una regione che rientra nei nostri interessi strategici e nazionali. Siamo e rimarremo presenti nel territorio artico», dichiara Dmitry, portavoce del Cremlino, ribadendo la ferma posizione russa. Non una semplice affermazione, ma una risposta diretta alla retorica sempre più muscolare del presidente eletto Donald.Il gioco politico dei ghiacciIn questi giorni, le dichiarazioni disulla, accompagnate dalla visita privata di DonaldJr. a Nuuk, scatenano un vero e proprio terremoto diplomatico. Il presidente eletto afferma che gli Stati Uniti hanno bisogno sia della terra dei ghiacci che del Canale di Panama «per la sicurezza economica», lasciando intendere che ogni mezzo, anche militare, è sul tavolo per garantire questi obiettivi.