Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Luciano Benavides si impone tra le moto, Al-Attiyah sorprende nelle auto. Macik vicino alla vittoria tra i camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:29– VicinissimoMartinche arriva al penultimo rilevamento al primo posto contando un vantaggio di +17:59 rispetto a Loprais. Risale van de Brink che era attardato ma terzo al passaggio precedente14:01– Martinè lanciato verso la. Il ceco viaggia in solitaria ed è arrivato al KM 359. Gli ultimi aggiornamenti sugli altri risalgono addirittura al rilevamento 303, con Koolen secondo e Loprais terzo. Da capire i distacchi. Momento importante.13:30– Martinprosegue la sua corsa al comando della classifica. Il ceco viaggia in 3:35:51, Loprais insegue a +9:57, poi Koolen a +16:16. Van den Brink ancora attardato13.28– Nasser Al-tutti efine della fiera conquista la speciale.