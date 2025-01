Lanazione.it - ’L’ebreo’, il passato che ritorna. Nancy Brilli da domani ai Rinnovati

Una commedia noir, ricca di suspense, che porta in scena il lato oscuro delle persone ‘normali’, con una straordinariaal centro della scena. I protagonisti dello spettacolo ‘L’ebreo’, aiquesto fine settimana a partire da, sono infatti un ragioniere e sua moglie, immagine di una famiglia borghese, che vive in un appartamento di Roma. Ma un giorno arriva qualcuno che potrebbe portarsi via tutto. È proprio così? In realtà, la storia parte da molto prima. Dagli anni delle leggi sulla discriminazione razziale emanate dal regime fascista, in cui molti ebrei, presagendo un destino incerto, avevano pensato di ‘salvare’ i loro beni materiali da presumibili espropri, intestando le loro proprietà a prestanome fidati, di ‘razza ariana’. Marcello Consalvi e sua moglie Immacolata hanno beneficiato di questa situazione, perché si sono visti intestare tutte le proprietà di ebreo benestante, che però tredici anni dopo bussa alla loro porta per farsi restituire tutto.