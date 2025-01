Ilrestodelcarlino.it - La replica del centro commerciale: "Episodi in calo grazie ai presidi"

Videosorveglianza, più addetti alla vigilanza e stretta collaborazione con gli organi competenti. In una nota la direzione delGran Reno interviene sui recentidi cronaca per "ribadire la stretta collaborazione e il dialogo costante con l’amministrazione locale e gli organi competenti per contrastare questo fenomeno. Difatti, nell’ultimo anno glisono stati ridotti e contenutial rinforzo delo delle forze dell’ordine e all’aumento dei controlli in diversi punti nevralgici del territorio, tra cui la stazione ferroviaria nei pressi del". Una strategia che al Gran Reno ha dato i suoi frutti perchè all’interno dele nelle aree di parcheggio sono stati rafforzati i sistemi di videosorveglianza e gli addetti alla vigilanza e all’assistenza ai visitatori, in corrispondenza in particolare dei periodi di maggiore affluenza come le festività o in occasione dei concerti all’Unipol Arena".