La musica contro le guerre | esce Esterrefatto il grido di speranza di Tony Cicco

Leggi su Ildenaro.it

, storico batterista e cantante dei Formula 3, famoso gruppole che ha calcato le scene italiane insieme all’indimenticabile Lucio Battisti, ha dato vita a “” (No war). Si tratta di un nuovo coinvolgente brano pop/rap che descrive lo stupore che assale ogni mattina tutti noi quando, da TV e media, veniamo a conoscenza di incredibili episodi di violenza che imperversano in tutto il mondo e che coinvolgono l’umanità intera, senza fare differenze di età, sesso o religione.La canzone è un inno alla pace,tutte leche gli uomini si ostinano a portare avanti ogni giorno in tutto il mondo.Ad affiancareè il rapper Kevin Peci, artista performer che ha calcato le scene televisive italiane Rai e Mediaset fin da bambino. Tra i due artisti si instaura, all’interno del pezzo, una magica fusione intergenerazionale “le”.