Lettera43.it - La conferenza stampa di inizio anno di Meloni dall’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati

Tanti i temi sul tavolo nelladi finedi Giorgiadeidei, posticipata non senza polemiche a2025: dliberazione di Cecilia Sala, scarcerata dopo 21 giorni di detenzione nella prigione iraniana di Evin e tornata in Italia l’8 gennaio, al possibile accordo da 1,5 miliardi tra il governo italiano e SpaceX di Elon Musk per veicolare comunicazioni strategiche attraverso satelliti Starlink, fino alle dimissioni di Elisabetta Belloni dguida del Dis.dei. Seguitemi in diretta. https://t.co/eQuafP1i1z— Giorgia(@Giorgia) January 9, 2025: «Per Sala triangolazione diplomatica con Iran e Usa. Abedini? Ne parlerò con gli amici americani»Dopo aver chiesto rispetto ai cronisti per il suo lavoro, rivendicando di «non rappresentare un limite o un problema per la libertà dio la democrazia» (ha affermato di aver risposto «a 350 domande in un, una al giorno»),ha rispostoprima domanda di una cronista sulla liberazione di Sala.