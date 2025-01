Iltempo.it - Joe Biden annulla il viaggio a Roma per gli incendi a Los Angeles

Leggi su Iltempo.it

Il Presidente degli Stati Uniti Joehato la sua programmata visita in Italia. L'inquilino uscente della Casa Bianca ha deciso di cancellare l'ultimoall'estero della sua presidenza poche ore prima della partenza pere il Vaticano, scegliendo di rimanere a Washington per monitorare la situazione legata ai devastantiche stanno imperversando in California. «Dopo essere tornato da Los, dove in precedenza aveva incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza che stanno combattendo contro glinella zona, e dopo aver approvato una dichiarazione di grave catastrofe per la California, il Presidenteha preso la decisione di cancellare il suo imminentein Italia per rimanere concentrato sulla direzione dell'intera risposta federale nei giorni a venire», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un comunicato.