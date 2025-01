Calciomercato.it - Inter, c’è Marotta nel mirino: “Deve essere squalificato”

Leggi su Calciomercato.it

L’indagine della Procura di Milano vede coinvolte le due curve di San Siro: le parole del giornalista Ravezzani e il paragone con le inchieste che hanno colpito la JuventusVa avanti l’inchiesta sulle curve die Milan, con l’indagine della Procura di Milano che nei mesi scorsi ha messo in luce i business illeciti e l’associazione per delinquere da parte degli ultras.Beppe(Ansa) – Calciomercato.itSui rapporto tra tifoseria e club, si è espresso piuttosto duramente Fabio Ravezzani: “Basta che ti accusino percondannato, l’onere della prova spetta a te. Sto dicendo che per me devono squalificare. Io ho la massima stima del presidente dell’, ma vae poi vedremo per quanto – le parole del direttore di ‘Telelombardia’venendo a ‘Juventibus’ – La domanda che ci si pone è quella che ci poniamo tutti purtroppo dopo vent’anni: ma perché certe procure insabbiano alcune cose e altre invece le danno ai giornali prima ancora che siano notificate a chi è indagato? C’è stata veramente l’obiettività di voler fare pulizia nel calcio, o si è seguito un teorema per arrivare a colpire qualcuno, non dico assolvere altri, ma inseguire qualcuno nello specifico dimenticandosi di tutti gli altri? A volte anche con un po’ di amichevole piacere”.