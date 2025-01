Thesocialpost.it - Immacolata Fiorentino morta il giorno dell’Epifania per un bendaggio gastrico: il suo calvario

Leggi su Thesocialpost.it

È durata 45 giorni l’agonia di, 45 anni, residente a Ponticelli, deceduta il 6 gennaio dopo aver subito un intervento di. La tragedia ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della magistratura, che dovrà fare chiarezza sulle cause della morte e accertare eventuali responsabilità mediche.Leggi anche: In ospedale il figlio di Katia e Ascanio, coppia del Gf: “Dobbiamo ancora capire”L’intervento e le complicazioniIl primo ricovero della donna risale al 22 novembre, presso il Nuovo Policlinico di Napoli, dove era stato programmato l’intervento. Ilè una procedura di chirurgia bariatrica finalizzata a ridurre l’obesità patologica limitando la quantità di cibo introdotta nello stomaco. Secondo quanto riportato nella denuncia presentata dai familiari, l’operazione non sarebbe stata completata a causa di gravi complicazioni.