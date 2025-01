Lanazione.it - HSG: incontro in Prefettura alla ricerca di una difficile soluzione

Arezzo, 9 gennaio 2025 – HSG:indi unaStabilimento e attività sono passati con un’asta a un’altra impresa ma la HSG conferma la sua disponbilità a proseguire se ci saranno le condizioni Non hai mai fatto 1 ora di cassa integrazione mentre il settore tessile abbigliamento vive giorni drammatici con un 2025 che ne annuncia molti altri. Va bene ma rischia di chiudere. Questo il paradosso della Hsg, azienda satellite di un gruppo bresciano che ha uno stabilimento con 14 addetti a Castel San Niccolò. Stabilimento e occupati con una sorta di data di scadenza: il prossimo maggio. “La Hsg – ricorda Alessandro Mugnai della Filctem Cgil – ha perduto la gara per l’aggiudicazione di stabilimento e attività. Il nome dell’azienda vincente non è stato ancora reso noto ma sembra sia estranea al settore.