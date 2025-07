Calciomercato ecco cosa potrà dare Bernardeschi al Bologna | VIDEO

Il calciomercato è in fermento e il Bologna dà spettacolo con un colpo da leone: Federico Bernardeschi torna in Serie A! Dopo l’esperienza in MLS, l’attaccante ex Fiorentina e Juventus si prepara a indossare la maglia rossoblù, portando esperienza e classe nel reparto offensivo. Un ritorno che non solo rinforza il Bologna, ma potrebbe anche riaccendere le speranze di una nuova chiamata in azzurro. Scopriamo il video con tutti i dettagli!

Federico Bernardeschi, ex Fiorentina e Juventus, torna in Serie A dopo le stagioni in MLS: colpo di calciomercato del Bologna. Il video. Il Bologna ha deciso di puntare su un grande ritorno, in questo calciomercato estivo, per infoltire il reparto offensivo. Federico Bernardeschi è pronto a tornare in Italia con un ruolo da protagonista, indossando la maglia rossoblù e perché no provando anche a riconquistare quella azzurra. A Toronto, l’ex Fiorentina e Juventus è maturato ed è diventato sia leader che idolo. Ecco cosa può aspettarsi da lui Vincenzo Italiano nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, ecco cosa potrà dare Bernardeschi al Bologna | VIDEO

Calciomercato Bologna, trattativa avanzata per Bernardeschi. Fumata bianca vicina? Le ultime - Il calciomercato Bologna si infiamma con una trattativa ormai ai dettagli finali: Federico Bernardeschi, pronto a sbarcare in rossoblù a parametro zero.

Volti conosciuti stanno per tornare in Serie A La Fiorentina ha già ufficializzato Edin Dzeko Invece, secondo le ultime di calciomercato, Ciro Immobile e Federico Bernardeschi vestiranno la maglia del Bologna Noi prevediamo delle aste al fantacalcio d Vai su Facebook

Il dito e la luna; Bernardeschi torna in Serie A! Accordo vicino col Bologna; Calciomercato Oggi: Juventus, tutto su Osimhen se salta Kolo Muani. Bologna, arriva Bernardeschi.

Calciomercato Bologna, ufficiale l’arrivo del difensore Martin Vitík! Ecco il comunicato del club rossoblù - Ecco il comunicato del club allenato da Italiano Il Bologna ha ufficializzato l’ingaggio di Martin Vitik, promettente difensore ... Da calcionews24.com

Bologna, nuova leadership per Italiano: Vitik e i due campioni d’Europa Immobile e Bernardeschi - Bologna, con Vitik, Immobile e a breve Bernardeschi Vincenzo Italiano è pronto ad avere nuova esperienza e leadership nella rosa Il Bologna riparte puntando sull’esperienza e la personalità. Riporta calcionews24.com