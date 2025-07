Quirinale Mattarella è atterrato a Zagabria per la visita ufficiale in Croazia

Il presidente Sergio Mattarella, atterrato a Zagabria per una visita ufficiale, è stato accolto con rispetto e calore dal collega croato Zoran Milanovic. Dopo gli onori militari e le discussioni bilaterali, i protagonisti del nostro Paese e della Croazia si preparano a rafforzare i legami attraverso incontri di alto livello e una colazione di lavoro. Nel pomeriggio, si prospettano ulteriori impegni diplomatici e iniziative che consolidano l'amicizia tra le due nazioni.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nel palazzo presidenziale di Zagabria accolto dal presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovic. Dopo l’esecuzione degli inni e degli onori militari sono in corso i colloqui bilaterali tra i due capi di Stato e quelli allargati alle delegazioni. In programma poi una colazione organizzata dalla presidenza della Repubblica croata in onore del Capo dello Stato. Nel pomeriggio Mattarella sarà al palazzo del Parlamento per un incontro con il presidente, Gordan Jandrokovic, e poi si recherà nella sede del governo croato per un colloquio con il primo ministro Andrej Plenkovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Quirinale, Mattarella è atterrato a Zagabria per la visita ufficiale in Croazia

