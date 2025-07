Vacanze estive i consigli dell’Aci Avellino prima di partire

L’estate si avvicina e con essa la voglia di partire per le meritate vacanze. Prima di fare le valigie, è fondamentale assicurarsi che la propria auto sia al massimo delle sue prestazioni. L’Automobile Club Avellino, attraverso i consigli del Presidente avv. Stefano Lombardi, invita a dedicare qualche minuto alla manutenzione: un gesto semplice che garantisce sicurezza, comfort e serenità durante il viaggio. Ricordati, prevenire è meglio che curare: ecco come partire senza pensieri verso la tua destinazione estiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente dell'Automobile Club Avellino, avv. Stefano Lombardi, visto l'approssimarsi delle partenze per le vacanze estive, dà alcuni consigli utili: "È davvero importante prendersi cura della propria auto prima di partire per le vacanze estive. Ricordati di controllare bene olio, liquidi, pneumatici e tergicristalli, e se necessario, fare un tagliando. Questo aiuta a evitare guasti evitabili, specialmente con il caldo che può mettere a dura prova il motore. Inoltre, assicurati di avere con te tutti i documenti necessari come patente, libretto di circolazione, carta d'identità o passaporto (se viaggi all'estero) ed il certificato assicurativo.

