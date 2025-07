Napoli coppia di anziani investita da scooter pirata | entrambi in gravi condizioni

Un incidente drammatico scuote Napoli: due anziani sono stati investiti da uno scooter pirata in via Salvator Rosa, lasciandoli in condizioni critiche. La violenza dell’impatto ha causato gravi ferite alla donna e una commozione cerebrale all’uomo, mentre l’intera comunità si stringe intorno a loro in attesa di ulteriori aggiornamenti. La sicurezza stradale torna al centro del dibattito cittadino, sottolineando l’urgenza di misure efficaci contro la guida senza controllo.

Due persone anziane sono state investite da uno scooter mentre attraversavano la strada in via Salvator Rosa. È accaduto ieri, domenica 6 luglio, verso mezzogiorno. L’urto è stato particolarmente violento: la donna ha subito diverse fratture, mentre l’uomo ha battuto la testa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, coppia di anziani investita da scooter pirata: entrambi in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: scooter - napoli - coppia - anziani

Napoli, agguato in pieno giorno: uomo in scooter gambizzato sotto gli occhi dei passanti - Oggi a Napoli si è consumato un violento agguato in pieno giorno in via Genova, vicino alla Stazione Centrale.

Incidente stradale in via Salvator Rosa, coppia di anziani investita da uno scooter pirata https://ift.tt/TNot6wI Vai su X

Travolti in pieno a Salvator Rosa: coppia di anziani ferita mentre attraversa la strada, lui in gravi condizioni. La rabbia dei residenti: “Aspettiamo altri morti?” Vai su Facebook

Napoli, coppia di anziani investita da scooter pirata: entrambi in gravi condizioni; Incidente a Napoli, coppia di anziani travolta a Salvator Rosa: lui grave, lei fratture multiple; Incidente stradale in via Salvator Rosa, coppia di anziani investita da uno scooter pirata.

Incidente a Napoli, coppia di anziani travolta a Salvator Rosa: lui grave, lei fratture multiple - I cittadini: “Subito strisce pedonali rialzate” Una coppia di anziani travolta da uno scooter me ... Riporta fanpage.it

Napoli, pirata investe coppia di anziani in via Salvator Rosa e scappa: sono in gravi condizioni - Momenti di grande tensione ieri a Napoli, in via Salvator Rosa, dove una coppia di anziani è stata investita da uno scooter pirata mentre attraversava la strada. Scrive msn.com