Ischia Global 2025 Trudie Styler | Napoli è nel mio cuore

Trudie Styler è arrivata a Ischia Global per parlare di ‘Pace e Rispetto Vs. Bullismo e Prevaricazione’, tema scelto quest’anno da Social Cinema Forum. Per lei il cinema da sempre è arte ma anche impegno sociale. Prima di iniziare le riprese del suo prossimo film da regista con Antonio Banderas, Trudie Styler è arrivata a . 🔗 Leggi su 2anews.it